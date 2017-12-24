Sunday   24 Dec 2017  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
لدى استقبال سموه عددا من المسؤولين والمواطنين..سمو رئيس الوزراء : لا مسافة بيننا وبين شعبنا فنحن قريبون منه مثلما هو قريب منا دائما
المنامة في 24 ديسمبر/بنا/ لدى استقبال سموه لعدد من المسؤولين والمواطنين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن شعبنا صاحب العمق الحضاري يستحق الكثير لمواقفه التي لا تُنسى ولا تُمحى من الوجدان الوطني وما بذلوه من تضحيات وأظهروه من مواقف تاريخية حفظت البحرين من كل أزمة، وقال سموه: "لا مسافة بيننا وبين شعبنا، فنحن قريبون منه مثلما هو قريبا منا دائما". ....
1 2 3 4 5
معرض ومؤتمر البحرين الدولي الأول للدفاع ... تحالفات عسكرية و دفاعات قوية
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English