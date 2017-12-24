لدى استقبال سموه عددا من المسؤولين والمواطنين..سمو رئيس الوزراء : لا مسافة بيننا وبين شعبنا فنحن قريبون منه مثلما هو قريب منا دائما المنامة في 24 ديسمبر/بنا/ لدى استقبال سموه لعدد من المسؤولين والمواطنين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن شعبنا صاحب العمق الحضاري يستحق الكثير لمواقفه التي لا تُنسى ولا تُمحى من الوجدان الوطني وما بذلوه من تضحيات وأظهروه من مواقف تاريخية حفظت البحرين من كل أزمة، وقال سموه: "لا مسافة بيننا وبين شعبنا، فنحن قريبون منه مثلما هو قريبا منا دائما". .... سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الإمارات العربية المتحدة المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المتحدة الشقيقة رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده، عبر سموه فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية النبيلة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار. .... جلالة الملك يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المنامة في 24 ديسمبر / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية الشقيقة. .... سفراء وطني الامارات يطلعون على تجربة حلبة البحرين الدولية ونادي المارشال في العمل التطوعي المنامة في 24 ديسمبر /بنا/ زار منتسبو برنامج "سفراء وطني الإمارات ـ قياديو 2020"، الذي اطلقته مؤسسة "وطني الإمارات ويضم 60 شاباً اماراتياً اليوم حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" للتعرف على الدور الهام الذي تقوم به حلبة البحرين الدولية في نشر رياضة السيارات والمحركات ودورها في المشاركة في الناتج القومي لمملكة البحرين، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للمملكة للاطلاع على ما تمتلكه من مقومات ومعالم تراثية وتاريخية والتعرف على مجالات العمل التطوعي فيها. .... سمو نائب جلالة الملك: اهتمام مشترك بتعزيز التعاون بين البحرين والولايات المتحدة المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية على كافة الأصعدة، مشيراً سموه إلى الاهتمام المشترك لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يدفعها نحو فتح آفاق جديدة على المستويات المختلفة. ....