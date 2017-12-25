د.الجلاهمة: ماضون قدماً في تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة الجودة والتميز في قطاع الرعاية الصحية المنامة في 24 ديسمبر/ بنا /استقبلت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة في مكتبها بالهيئة، كلاً من الدكتورة مها علي الكواري رئيس قسم تنظيم المرافق الصحية بالهيئة، والدكتورة أزهار علي نصيب رئيس وحدة الأبحاث السريرية، بمناسبة نيلهن وسام الكفاءة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على هامش حفل تكريم المواطنين الذين قدموا خدمات متميزة إلى المملكة.



وجاء التكريم الملكي السامي ضمن احتفالات البحرين بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين والذكرى الثامنة عشرة لتولي لتسلم صاحب الجلالة مقاليد الحكم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة.



وبهذه المناسبة هنأت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة المكرمات، منوهة بخدماتهن وعطائهن المتميز في القطاع الحكومي مما أسهم في تطوير أداء العمل كل في مجاله، مضيفة أن تكريم صاحب الجلالة العاهل المفدى لهما هو شرف ويعبر عن مدى تقدير جلالته للخبرات والجهود البحرينية، كما أن الهيئة تعتز بكفاءة منتسبيها، مشيدة بأدائهن وإخلاصهن في العمل، متمنية لهما كل التوفيق والنجاح، والمزيد من العمل الدؤوب لما في مصلحة ورفعة للوطن.



وأكدت د. الجلاهمة أن الهيئة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة ماضية قدماً في التحول الاستراتيجي لتطوير الخدمات الصحية وتجويدها والارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للهيئة 2016-2020 والتي ترتكز على تقديم خدمات صحية آمنة وموثوق بها ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية بما ينسجم مع أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030.



بدورهما أعربت المكرمتان عن عميق اعتزازهما وفخرهما بهذا التكريم الملكي السامي، مؤكدتين أن هذا التكريم يشكل دافعاً وحافزاً لبذل المزيد من العمل في خدمة المملكة في مختلف المجالات، وأن هذا الوسام هو شرف لكل من حصل عليه، كما أشادتا بالدعم والمساندة التي تقدمها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى منتسبيها في كافة المرافق والأقسام.







ن.ف/ع ذ



بنا 1324 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2017/12/24 - 28 : 04 PM