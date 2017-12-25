وزير الدفاع الكويتي يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي لزيارة السعودية الكويت في 24 ديسمبر / بنا / تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الاحد دعوة من ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود لزيارة رسمية للمملكة.



وذكرت وكالة الانباء الكويتية أن الشيخ ناصر الصباح أكد خلال لقائه المستشار بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود تلبيته للدعوة.

وأوضحت أن الشيخ ناصر الصباح بحث مع الأمير تركي آل سعود والوفد المرافق له المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين

الشقيقين.





ع ذ



بنا 1327 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 167 اخر تحديث : 2017/12/24 - 20 : 07 PM