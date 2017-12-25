سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الإمارات العربية المتحدة المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المتحدة الشقيقة رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده، عبر سموه فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية النبيلة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





ن.ف/س.ي



بنا 1335 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 119 اخر تحديث : 2017/12/24 - 41 : 04 PM