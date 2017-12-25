الوزير ميرزا يتسلم دراسة حول أهمية العزل الحراري للأمن والسلامة في المنازل والمنشآت المنامة في 24 ديسمبر / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الدكتور جمال أحمد يعقوب كمال، الذي قدم لسعادته نسخة من دراسة قام بإعدادها بناء على رسالته للحصول على الدكتوراه في مجال أهمية العزل الحراري للأمن والسلامة في المنازل والمنشآت، مشيداً الوزير ميرزا بالجهود التي بذلها الدكتور جمال في اعداد هذه الدراسة القيّمة والتي يمكن الاستفادة منها في مجال ترشيد الكهرباء، متمنياً له كل التوفيق والسداد.



بدوره تقدم الدكتور جمال أحمد كمال ببالغ شكره وتقديره للوزير لدعمه وتشجيعه الدائم والتعاون المتواصل الذي يحظى به المتخصصون في مختلف المجالات من الوزير وجميع المسئولين.





ع ذ



بنا 1339 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2017/12/24 - 49 : 04 PM