لدى استقبال سموه عددا من المسؤولين والمواطنين..سمو رئيس الوزراء : لا مسافة بيننا وبين شعبنا فنحن قريبون منه مثلما هو قريب منا دائما المنامة في 24 ديسمبر/بنا/ لدى استقبال سموه لعدد من المسؤولين والمواطنين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن شعبنا صاحب العمق الحضاري يستحق الكثير لمواقفه التي لا تُنسى ولا تُمحى من الوجدان الوطني وما بذلوه من تضحيات وأظهروه من مواقف تاريخية حفظت البحرين من كل أزمة، وقال سموه: "لا مسافة بيننا وبين شعبنا، فنحن قريبون منه مثلما هو قريبا منا دائما".



وأكد سموه أن الانشغال بالبناء والتطوير يجب أن يكون الهاجس الذي لا يسبقه أمر آخر، وقال سموه:" نعم للتنمية ولا للانشغال عنها بالتسيس، ويجب أن يسير المسار التنموي والسياسي في خط متواز لخلق أجواء تحقق الاستقرار والتطور في بيئة آمنة تتوافر فيها للمواطن كافة مقومات العيش الكريم"، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من العلو والازدهار وتحقيق الأهداف التنموية التي ترتقي بالوطن والمواطن وسط مجتمع متماسك ينعم بالوحدة والترابط.



هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من المسؤولين بالمملكة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والفعاليات الاقتصادية والصحافية والإعلامية والمواطنين.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مظاهر الوحدة والتماسك المجتمعي التي تبرز في الاحتفالات الوطنية تعد بذاتها أعيادا خاصة اذا ما نظرنا إلى العالم اليوم وما يسود بعض مجتمعاته من فرقة وتشتت يجعلنا نحمد الله على ما أسبغ به علينا من نعمة التآخي والترابط في المجتمع حتى غدى الجميع في البحرين كأسرة واحدة، منوها سموه بما يتميز به المجتمع البحريني من وسطية واعتدال في كافة الأمور وما يمتاز به الشعب من حرص على الحفاظ على عاداته وتقاليده الأصيلة وأولها الترحيب بالزوار واحترام المقيمين، لافتا سموه إلى أن الأزمات التي مر بها الوطن خرج منها بحمد الله أقوى وأشد منعة بفضل مواقف هذا الشعب المشرفة والتفافه حول راية وطنه وقيادته.



وأشار سموه الى أن المواطن البحريني قد أثبت قدراته في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والتجارية وله كل العون والاسناد من الحكومة لتحقيق المزيد على كافة الصعد، ممتدحا سموه الدور الذي يضطلع به ممثلو الشعب وما يبحثونه تحت قبة بيت الشعب من قضايا وموضوعات تهم الوطن والمواطن، منوها سموه بالدور التنويري الذي تضطلع به الصحافة الوطنية واسنادها للحكومة بالوصول بالمجتمع والخدمات المقدمة اليه الى الأفضل.



ح ب/خ.س



بنا 1352 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 122 اخر تحديث : 2017/12/24 - 56 : 04 PM