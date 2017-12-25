الجيش اليمني : تحرير مواقع استراتيجية في البيضاء وبقية قرى بيحان البيضاء في 24 ديسمبر /بنا/ اعلن الجيش اليمني، اليوم ، تحرير مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء بعد مواجهات مع قوات مليشيا الحوثي الانقلابية في الحدود المشتركة بين محافظتي البيضاء وشبوة.



وذكرت مصادر ميدانية نقلا عن وكالة الانباء اليمنية، ان قوات الجيش حررت قرى مسور، والرحيب، وأدمه، في مديرية ناطع ،وسلسلة جبال ريدان الاستراتيجية، وعقبة القنذع، وقرية نعمان، أولى قرى محافظة البيضاء. وان المعارك ماتزال مستمرة باتجاه محافظة البيضاء وسط انهيار كبير في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية.



ومشيرة الى ان طيران التحالف العربي دمر، دبابة وأليات ومعدات قتالية للمليشيا الحوثية في موقع بسبلة الجرم، التابعة لمديرية القريشية.



كما اعلنت قوات الجيش اليمني انها وبإسناد المقاومة وقوات التحالف العربي ، تمكنت من تحرير بقية قرى ومناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة.



وقال مصدر عسكري ان قوات الجيش حررت وادي خٍر وقرى قرين والقاهرة والجابح والجفرة وقرى آل الراشدي وآل طاهر وآل ثوبه وعذية وذراع آل عديل وجحربة والأحمر وغنية ومسور ومدينة موقس.



خ.س



بنا 1430 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 114 اخر تحديث : 2017/12/24 - 35 : 05 PM