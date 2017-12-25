ضمن جهودها للمحافظة على الإجازات القرآنية ونشرها .. الشؤون الإسلامية تعقد لجنة علمية رفيعة لاعتماد المجيزات المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / ضمن برنامج الإجازات القرآنية الذي تشرف عليه إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتنتخب للتدريس فيه خيرة المعلمين ومشايخ الإقراء من داخل مملكة البحرين وخارجها، انعقدت مؤخراً لجنة علمية رفيعة المستوى لمقابلة المجازين والمجازات الراغبين في اعتمادهم لإجازة الطلاب والطالبات بعد أن تم منحهم إجازة مصدقة مسبقاً من قبل الوزارة.



وقد تشكلت لجنة المقابلة من عددٍ من علماء القراءات ومشايخ الإقراء في العالم الإسلامي برئاسة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السالم بن محمد بن محمود الشنقيطي _ أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وعضوية فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أيمن بن أحمد بن أحمد بن محمد بن سعيد_ مقرئ القراءات العشر بالمسجد النبوي الشريف، والشيخة عائشة غيداء محمد كامل بدر الدين المجيزة برواية حفص عن عاصم.



وتقدَّم للجنة المقابلة مجموعة من المرشحات لاعتمادهن لإجازة الطالبات، وتم اعتماد 10 مجيزات، وهن على النحو التالي: المجيزة سهام خليفة هزيم السادة بقراءة عاصم من طريق الشاطبية، المجيزة هديل عدنان عبد الرزاق النعيمي برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، المجيزة منال محمد احمد حسن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، المجيزة غادة شافع علي بقراءة عاصم من طريق الشاطبية، المجيزة عزة عبد الوهاب محمد بقراءة عاصم من طريق الشاطبية، المجيزة داليا فكري الشرقاوي بقراءة عاصم من طريق الشاطبية، المجيزة أمونه فرحات علي أحمد إسماعيل برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، المجيزة فاطمة الزهراء هشام عبد الجليل برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية،المجيزة نفين محمد سمير أبو شعيشع برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، المجيزة الزهراء عبد الفتاح إبراهيم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.



وأوصت اللجنة باعتماد العشرة المذكورين ليكونوا مجيزين معتمدين ضمن البرنامج الذي تشرف عليه الوزارة.



جدير بالذكر أنَّ برنامج الإجازات القرآنية يضم 180 طالباً وطالبة، وقد تخرج منهم (113) برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، و (8)برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر، و (9)برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية، و (39)بقراءة الإمام عاصم من طريق الشاطبية، و(11) بالقراءات العشر الصغرى. ويشترط لالتحاق الطلاب بهذا البرنامج إتقان حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتجويد والتسديد برواية حفص عن عاصم، ولا يجاز إلا من استوفى شروط البرنامج وهي: عرض القرآن الكريم كاملاً حفظاً عن ظهر قلب، حفظ متن الجزرية لمن يقرأ بقراءة عاصم أو أحد راوييه، حفظ متن الشاطبية والدرة المضيئة لمن يقرأ بالقراءات العشر الصغرى.



وسيشهد هذا البرنامج نقلة نوعية بعد افتتاح معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم الذي صدر مرسوم إنشائه بتاريخ 7 مايو 2015م، ويتولى الإشراف عليه مجلس إدارة تابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



ح ب/ع ذ



بنا 1559 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2017/12/24 - 09 : 07 PM