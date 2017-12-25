مقتل 9 إرهابيين في حملة مداهمات أمنية بمصر القاهرة في 24 ديسمبر / بنا / قتلت قوات الأمن المصري تسعة عناصر إرهابية بالإضافة إلى ضبط تسعة آخرين خلال حملة مداهمات أمنية بمحافظتي الشرقية والقاهرة بمصر.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية اليوم الاحد أن قوات الأمن داهمت أحد المزارع بمنطقة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية يستخدمها الإرهابيين وكراً والاختباء بداخلها والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية شمال سيناء، حيث أسفرت المداهمة عن مقتل 9 إرهابيين.

وأضاف أن قوات الأمن داهمت أيضاً إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة وضبطت 9 إرهابيين بحوزتهم مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.



ع ع



بنا 1601 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 132 اخر تحديث : 2017/12/24 - 10 : 07 PM