خلال زيارتهم للمؤسسة الخيرية الملكية .. سفراء وطني الامارات يغرسون شجرة زايد الخير في البحرين المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / ضمن برنامج زيارتهم للمملكة للاطلاع على ما تمتلكه من مقومات ومعالم تراثية وتاريخية والتعرف على مجالات العمل التطوعي فيها، زار منتسبو برنامج "سفراء وطني الإمارات ـ قياديو 2020"، الذي اطلقته مؤسسة "وطني الإمارات ويضم 60 شاباً اماراتياً صباح اليوم مزرعة المؤسسة الخيرية الملكية، وقاموا بغرس شجرة زايد الخير.



وعبر المشاركون عن سعادتهم وامتنانهم للعمل الانساني الكبير الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية، كما اطلعوا خلال الزيارة على المزرعة وما تتضمنه من محاصيل وانتاج طلاب الإعاقة الذهنية، كما زاروا نخلة (زايد العطاء) التي قامت زميلاتهم في الدفعة الاولى مارس الماضي بغرسها.

واستمع المشاركون إلى شرح حول عمل المؤسسة الخيرية الملكية والعمل الخيري والإنساني الذي تقوم به من رعاية للأيتام والأرامل والخدمات والرعاية المتنوعة المقدمة لهم انطلاقاً من التوجيهات الملكية لجلالة الملك المفدى، كما اطلع الوفد على المشاريع التنموية داخل وخارج البحرين والحملات الإغاثية التي قامت بها المؤسسة من أجل تقديم العون ومساعدة الأشقاء والأصدقاء في الدول المنكوبة والمتضررة.

يذكر ان برنامج "سفراء وطني الإمارات ـ قياديو 2020"، الذي تنظمه مؤسسة "وطني الإمارات"، يزور مملكة البحرين للمرة الثانية على التوالي ويهدف إلى إعداد قيادات شابة تتمتع بروح المبادرة والابتكار، وتنمية مهارات العمل الجماعي والتطوعي، وذلك بدعم وتعاون الجهات الحكومية في مملكة البحرين وبتنظيم من شركة أوبيك الاماراتية وبرعاية وزارة التربية والتعليم الاماراتية وبمشاركة 60 شابا اماراتيا.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1737 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2017/12/24 - 50 : 08 PM