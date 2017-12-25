تحت شعار" البحرين تستاهل".. المجالس الأهلية البحرينية تحتفل بالعيد الوطني بالقاهرة و الغردقة القاهرة في 24 ديسمبر / بنا / نظمت المجالس الأهلية البحرينية احتفالها السنوي بذكرى العيد الوطني و تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم و بحضور ورعاية كريمة من سعادة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية و حضور سعادة السفير خليل بن ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤن العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية و السيد يوسف الجاسم رئيس وفد المجالس لمصر و الدكتور محمد الحوسني منظم الرحلة و الاحتفالية بالغردقة و القاهرة و اصحاب المجالس الأهلية المشاركين و روادهم وعدد من الضيوف .

وذكرت صحيفة " صدى العرب " الألكترونية أن الحفل الذي أقيم على مدى يومين اشتمل على احتفالين يوم 16 من ديسمبر بمدينة الغردقة و يوم 17 ديسمبر على ظهر المركب العائم نايل كرستال بنهر النيل في القاهرة، وقد اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية و الفلكلورية و الكلمات الوطنية والتهاني بمشاركة فنانين بحرينيين أضفوا على الحفل البهجة بأغانيهم واهازيجهم الوطنية الأصيلة .



و أعرب كل من سعادة السفير و الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية و الحضور عن سعادتهم بهذه المشاركة التي تعكس حب و ولاء الشعب البحريني لوطنهم و قيادتهم وفي ختام الحفل قدمت المجالس البحرينية الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .





ع ذ



بنا 1758 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2017/12/24 - 16 : 09 PM