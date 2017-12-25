شارك فيها 60 طالبا في استديوهات اذاعة البحرين .. سفراء وطني الامارات ينشدون السلام الملكي البحريني في رسالة محبة لشعبها المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / في رسالة حب ووفاء إلى شعب البحرين، شارك منتسبو برنامج "سفراء وطني الإمارات ـ قياديو 2020"، الذي أطلقته مؤسسة "وطني الإمارات ويضم 60 شاباً اماراتياً في تسجيل السلام الملكي البحريني بصوتهم وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون الاعلام، في إطار احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني.

وأكد سفراء وطني الامارات أن مشاركتهم في هذا العمل الفني يأتي تجسيدا لعمق ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوة وتعاون في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من أواصر تاريخية قوية، وحرص متبادل على تعزيز التعاون الثنائي، بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالوا " إننا نفخر كشباب اماراتي بأن العلاقات البحرينية الإماراتية تشكل نموذجا متميزا للعلاقات بين الأشقاء الذين تربطهم أواصر النسب والقربى والمصير المشترك"، متمنين لمملكة البحرين مزيدا من الرفعة والنماء في ظل قيادتها الحكيمة.

كما اعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة شؤون الاعلام ممثلة بإدارة الاذاعة لإتاحة الفرصة لهم لإيصال رسالة المحبة إلى شعب البحرين وشبابها.

يذكر ان برنامج "سفراء وطني الإمارات ـ قياديو 2020"، الذي تنظمه مؤسسة "وطني الإمارات" ، يزور مملكة البحرين للمرة الثانية على التوالي ويهدف إلى إعداد قيادات شابة تتمتع بروح المبادرة والابتكار، وتنمية مهارات العمل الجماعي والتطوعي، وذلك بدعم وتعاون الجهات الحكومية في مملكة البحرين وبتنظيم من شركة أوبيك الاماراتية وبرعاية وزارة التربية والتعليم الاماراتية وخدمة الأمين الاماراتية وبمشاركة 60 شابا اماراتيا.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1801 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2017/12/24 - 16 : 09 PM