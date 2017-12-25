الرئيس الفرنسي يعرب عن ادانة بلاده لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي الرياض في 24 ديسمبر / بنا / اعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن إدانة الجمهورية الفرنسية لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدا دعم بلاده وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها.



واكد ماكرون خلال اتصال هاتفي جرى اليوم بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود اوردته وكالة الانباء السعودية أكد ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشدداً على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني التخريبي والمتمثل في دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالسيتية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة.

وقدم الرئيس الفرنسي شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة على ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وجهودها في تجفيف منابع الإرهاب، وخصوصاً ما قامت به المملكة مؤخرا من دعم جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.





ع ذ



بنا 1815 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2017/12/24 - 17 : 09 PM