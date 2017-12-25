الرئيس اليمني يجري تعديلات على حكومته ويعين ثلاثة محافظين جدد عدن في 24 ديسمبر /بنا/ - أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء اليوم الأحد تعديلات وزارية بحكومة أحمد عبيد بن دغر وعين محافظين جدد لثلاث محافظات يمنية.





فقد أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا يقضي بتعيين أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، خلفا للواء حسن محمد عرب الذي صدر قرار آخر بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن وترقيته إلى رتبة فريق.



كما صدرت قرارات جمهورية أخرى تقضي بتعيين عثمان حسين فايد وزيرا للزراعة و تعيين أوس عبد الله احمد العود وزيرا للنفط والمعادن، فيما عين صالح أحمد محمد الجبواني وزيرا للنقل ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.



وعين هادي ثلاثة محافظين جدد، حيث تم تعيين أحمد محمود محافظاً لمحافظة تعز، واللواء ركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع، والعميد ركن أحمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج.



وتأتي هذه القرارات في ظل تطور المعارك التي تخوضها قوات الجيش الحكومي ضد مسلحي الحوثي في عدة محافظات يمنية من بينها تعز والضالع وشبوة، وسط تقدم كبير الجيش اليمني.



س.ي



بنا 1951 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2017/12/24 - 41 : 11 PM