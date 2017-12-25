سمو ولي العهد يتلقى برقيتي شكر جوابيتين من رئيس الإمارات وولي عهد ابوظبي المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك ردا على برقية سموه المهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيها سمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الطيبة الصادقة متمنيا لسموه موفور الصحة و السعادة.





كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية مماثلة من اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمنها خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم و التطور والنماء.







م.ا.ب/س.ي



بنا 2006 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2017/12/24 - 41 : 11 PM