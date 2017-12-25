البابا فرانسيس يدعو في قداس الميلاد إلى ضرورة تبني قيم التسامح وتذكر معاناة اللاجئين روما في 24 ديسمبر/بنا/ حث البابا فرنسيس في عظته في القداس التقليدي في كنيسة القديس بطرس ليلة عيد الميلاد، على ضرورة تبني قيم التسامح وتذكر معاناة اللاجئين، داعيا لحب الآخر ولكرم الضيافة قبالتهم.



قال البابا فرنسيس "تماما مثلما كان المسيح والسيدة مريم وحيدين، ملايين الناس اليوم أجبروا على ترك أوطانهم"، وأضاف في عظته في كنيسة القديس بطرس في روما، إن "عيد الميلاد هو الوقت الذي تتحول فيه قوة الخوف إلى قوة الحب، وبالتحديد حب الغير"، في إشارة إلى اللاجئين، وكرر في عظته الحديث أكثر من مرة عن معاناة اللاجئين.



وكان البابا فرنسيس قد قال في وقت سابق اليوم الأحد: "في هذه الساعات التي تقودنا إلى عيد الميلاد، أدعوكم إلى التفرغ لبضع لحظات للتوقف في صمت من أجل تبجيل سر عيد الميلاد بحق".



وقال الزعيم الروحي للكاثوليك البالغ عددهم 1.2 مليار شخص في العالم، وهو يلقي كلمة قبل صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد أمام الحشود في ساحة القديس بطرس، إن المسيح "يأتي إلينا بالحب والتواضع والحنان".



وأشارت وسائل اعلام أوربية إلى أن البابا فرنسيس صلى من أجل "أن يعم السلام العالم"، ومن أجل إطلاق سراح القساوسة والراهبات وعامة الناس المختطفين، ومن أجل الأشخاص الذين تضرروا جراء عاصفة استوائية مميتة في الفلبين. وأضاف: "أود أن أؤكد صلاتي من أجل سكان جزيرة مينداناو في الفلبين، فليتلقى الرب الرحيم أرواح القتلى (بالرحمة) ويرفق بأولئك الذين يعانون بسبب هذه الكارثة".



خ.أ



بنا 2239 جمت 24/12/2017





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2017/12/25 - 31 : 02 AM