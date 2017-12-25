الجيش اليمني الوطني يحرر مديرية ناطع في محافظة البيضاء البيضاء في 25 ديسمبر/بنا/ حررت قوات الجيش الوطني اليمني مساء أمس الأحد، مديرية ناطع في محافظة البيضاء من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.



وفي هذا الصدد نقل موقع (سبتمبر نت) الرسمي عن مصدر عسكري قوله "ان قوات الجيش اليمني الوطني حررت مديرية الناطع بشكل كامل عقب معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية لاذ على إثرها عناصر المليشيا بالفرار بعد تكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح".



وأضاف المصدر ان "الجيش اليمني الوطني حرر منطقة (الساحة) مركز مديرية نعمان واستعاد 90% من المديرية من قبضة الانقلابيين.







خ.أ



بنا 0334 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2017/12/25 - 46 : 06 AM