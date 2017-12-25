الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف مواقع متفرقة في قطاع غزة غزة في 25 ديسمبر/ بنا / قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه البحرية، فجر اليوم الإثنين، مواقع في قطاع غزة، ولم تسفر هذه الغارات عن إصابات بشرية.



وقالت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بالصواريخ موقعا في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المحاورة.



واضافت المصادر ان الطائرات الحربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعًا في منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.



كما قصفت الطائرات الحربية موقعا غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بخمسة صواريخ ودُمر بالكامل واندلعت نيران في المكان، إضافة إلى أضرار في منازل المواطنين المجاورة.







و.ش



بنا 0718 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2017/12/25 - 22 : 10 AM