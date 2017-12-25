قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 17 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الاراضي المحتلة نابلس في 25 ديسمبر/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس بينهم ثمانية من بلدة قصرة جنوبا.



وقالت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الأسير المحرر عمر الشامي ، والشاب أنيس حميدي من قرية زواتا ، وثمانية مواطنين فلسطينيين من بلدة قصرة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 4 شبان من مخيم جنين، وثلاثة من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.







و.ش



بنا 0832 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 160 اخر تحديث : 2017/12/25 - 36 : 11 AM