وزارة الداخلية السعودية: الكشف عن هوية المتورطين في اختطاف وقتل القاضي الجيراني الرياض في 25 ديسمبر/ بنا / أعلن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، عن مقتل الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، الذي اختطف من أمام منزله في القطيف بالمنطقة الشرقية العام الماضي على أيد مطلوبين أمنيا.



وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن المتورطين في جريمة القتل مدرجان على قائمة المطلوبين أمنيا، وهما زكي محمد سلمان الفرج وسلمان بن علي سلمان الفرج.



وأوضح المتحدث الامني بحسب ما أوردت وكالة الانباء السعودية اليوم "انه توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطاف القاضي الجيراني على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى (الصالحية) وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً / سلمان بن علي سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة الـ (23) والمعلن عنها بتاريخ 1433/2/8هـ مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة.



من جهته قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إن الجهات الأمنية عازمة على دحر الإرهابيين واجتثاثهم من جحورهم وأن الأمن والاستقرار في أنحاء المملكة كافة ، لاسيما القطيف وبلدة العوامية، أمر متحقق بعزم أجهزة الأمن وإمكانات الرجال البواسل وقدراتهم الاستباقية في العديد من العمليات التي أفشلت المخططات الغاشمة.



وندد الدكتور الصمعاني بالعمل الإجرامي الذي أقدم عليه الإرهابيون بقتل القاضي ودفنه في إحدى المزارع في بلدة العوامية بالقطيف، واصفاً الأمر بالجريمة التي لا تغتفر وأن كل المتورطين فيها من المفسدين في الأرض ستطالهم يد العدالة عاجلاً غير آجل.





و.ش



بنا 0852 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 206 اخر تحديث : 2017/12/25 - 58 : 11 AM