هيئة تنظيم الاتصالات تصدر بيانا توضيحيا بشأن اللائحة التنظيمية المتعلقة بتسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة الـ SIM من خلال نظام البصمة المنامة في 25 ديسمبر / بنا / أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين بيانا توضيحيا حول حقيقة ما تم تداوله من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حول اللائحة التنظيمية المتعلقة بتسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة الـSIM من خلال نظام البصمة.



وقالت الهيئة في بيانها:

أولا: انطلاقا من حرص هيئة تنظيم الاتصالات على حماية مصالح مشتركي خدمات الاتصالات بشكل عام، وبناءً على الدراسات التي قامت بها الهيئة والتي أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية وارتفاع عدد جرائم انتحال الشخصية في قطاع الاتصالات الناتجة عن استغلال عملية ومتطلبات التسجيل المعمول بها قبل تطبيق هذه اللائحة، قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة التنظيمية والتي من شأنها حماية جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

ثانيا: إن هذه اللائحة التنظيمية قد صدرت بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2015 المتعلق بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة SIM. وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قد أسست بمقتضى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 الذي نص على إصدار قانون الاتصالات ‏في مملكة البحرين. وتتولى الهيئة تنظيم خدمات الاتصالات في مملكة البحرين طبقاً لأحكام هذا القانون. ومن أهم مهام وصلاحيات الهيئة وفقاً للمادة (3) من قانون الاتصالات هي وضع الأنظمة وإصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ثالثاً: أن مسودة اللائحة التنظيمية قد تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك للاستشارة العامة في 9 أبريل 2015، التزاماً منها بتطبيق بمبدأ الشفافية التي تعتمده في إنجاز مهامها. وقد تم نشر اللائحة بصيغتها النهائية على الهيئة الرسمي وجميع مواقع الصحف المحلية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، وتم على أثرها بدأ مزودي الخدمة بتفعيل بنود هذه اللائحة بتاريخ 12 يوليو 2017. الأمر الذي سبقه مهلة منحتها الهيئة لشركات الاتصالات لإعداد وتطبيق البنود المعنية بتسجيل والتحقق من بيانات وهوية المستخدمين، والذي يتضمن تطبيق نظام البصمة للتأكد من هوية مقدم الطلب بكل يسر ولمرة واحدة دون فرض أي رسوم.

رابعاً: إن بيانات عدد المشتركين الذين قاموا بإتمام عملية التسجيل وفقا لمتطلبات اللائحة تبين مدى التزام المزودين بتطبيق اللائحة والتعاون الكبير من قبل الأفراد في إتمام هذه العملية. فمنذ انطلاق تطبيق اللائحة في يوليو 2017، تم تسجيل 477 ألف رقم من فئة الأفراد و40 ألف رقم من فئة المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية بالتسجيل وفقا لمتطلبات اللائحة التنظيمية.

خامساً: تحث الهيئة جميع مستخدمي خدمات الاتصالات على التواصل مع الهيئة بخصوص خدمة توثيق شريحة الهاتف المتنقل من خلال البصمة، عبر مركز اتصال المستهلك المجاني 81188، كما بالإمكان تقديم شكوى عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.tra.org.bh للنظر فيها وحلها بحسب الإجراءات المتبعة.





أ.أ/ع ع



بنا 1324 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 123 اخر تحديث : 2017/12/25 - 29 : 04 PM