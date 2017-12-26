سمو نائب جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء يستعرضان الموضوعات المحلية والتطورات الإقليمية والدولية المنامة في 25 ديسمبر / بنا / التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية، حيث تم خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني ومسار التطورات الإقليمية والدولية.



وخلال اللقاء أعرب سموهما عن الارتياح لما يبديه العالم من تفهم لخطورة المنظمات الإرهابية وأثرها على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدان سموهما أن مملكة البحرين تُقدر المواقف الدولية المساندة للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ومنها قرار البرلمان البريطاني "بطلب من الحكومة البريطانية"، اعتبار عدد من التجمعات البحرينية الخارجة عن القانون ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لدى بريطانيا، مشيران سموهما الى أن مملكة البحرين مستمرة في التعاون مع أشقائها وحلفائها للتصدي بحزم للإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله.

وتطرق سموهما خلال اللقاء إلى خطط الحكومة وبرامجها التنموية، حيث أكد سموهما حرص الحكومة على تبني المبادرات التي تكفل الاستغلال الأمثل للطاقة ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة أغراض التنمية وحماية البيئة.



أ.أ/ع ع



بنا 1331 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 102 اخر تحديث : 2017/12/25 - 49 : 04 PM