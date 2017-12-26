سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني‎ ويؤكد ان العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات المنامة في 25 ديسمبر / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية اليوم معالي السيد خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان الشقيقة والوفد المرافق له، الذي يزور مملكة البحرين حاليا.



وخلال اللقاء، رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالوفد البرلماني العماني الشقيق، وأكد سموه أن هذه الزيارة تجسد متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة.

وقال سموه: "إن العلاقات البحرينية العمانية تتميز بأبعادها التاريخية العميقة، وأن هذه العلاقات التي أرساها الآباء والأجداد تزداد تطورا في ظل ما يجمع بين البلدين من تاريخ طويل قائم على المحبة والتواصل بين الشعبين الشقيقين".

من جانبه، نقل معالي السيد خالد بن هلال المعولي لسموه تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها استمرار الرفعة والازدهار، فيما كلفه سموه بنقل تحياته إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ولكل أبناء الشعب العماني الشقيق، معربا سموه عن تمنياته في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مجالات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده سلطنة عمان الشقيقة في ظل قيادتها الحكيمة من نهضة وتطور في كافة القطاعات، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تنمية أواصر التعاون مع سلطنة عمان بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين ويعبر عن وحدة المصير التي تربط البلدين.

وشدد سموه على أهمية الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين في فتح مجالات عديدة للتعاون البناء والمثمر الذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد سموه ضرورة العمل على توطيد التعاون البرلماني المشترك بين البلدين لما تشكله الدبلوماسية البرلمانية من أهمية في تحقيق التقارب بين الأشقاء، وبالشكل الذي يدعم مسيرة التنمية في البلدين.

من جانبه، أعرب معالي السيد خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه الدائم لكل ما من شأنه توطيد التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدا بما يحظى به سموه من احترام وتقدير كبيرين وما يتمتع به سموه من رؤية وحكمة.

وأكد أن العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات ارتكازا على علاقات المحبة والمودة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين ، مشيدا بعمق علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والتي تعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتميزها، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.



أ.أ/ع ع



بنا 1333 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 130 اخر تحديث : 2017/12/25 - 51 : 04 PM