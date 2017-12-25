أمير دولة الكويت يتسلم رسالة من العاهل المغربي المنامة في 25 ديسمبر / بنا / استقبل أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تسلم رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تضمنت "العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية".

وكان بوريطة وبوسعيد، قد سلما أمس الأحد بالرياض، رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.





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بنا 1344 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2017/12/25 - 55 : 04 PM