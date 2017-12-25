هيئات فلسطينية ودولية تندد بتهجم عضو كنيست إسرائيلي على أهالي معتقلين فلسطينيين رام الله في 25 ديسمبر/بنا/ نددت هيئات وفعاليات فلسطينية بتهجم عضو كنيست صهيوني اليوم الاثنين على أهالي معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة لدى اعتراضه حافلة تقلهم أثناء زيارة أبنائهم في المعتقلات الصهيونية .



ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع ، في بيان صحفي ، تهجم عضو الكنيست أورن حزان على أهالي المعتقلين الفلسطينيين بأنه اعتداء استفزازي ويمثل عربدة إسرائيلية.



وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصرف عضو الكنيست كونها المسؤولة عن تأمين خط سير الحافلات التي تقل عائلات المعتقلين الفلسطينيين بموجب تصريح مسبق منها.



وطالب نادي الأسير في بيان صحفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببذل جهود أكبر فيما يتعلق بحماية عائلات المعتقلين الفلسطينيين وهي في طريقها لزيارة أبنائها داخل السجون الإسرائيلية.



وحملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل المسؤولية عن تهجم عضو الكنيست على ذوي أسرى قطاع غزة خلال توجههم لزيارة أبنائهم في سجن رامون.



وقالت المتحدثة باسم اللجنة في غزة سهير زقوت في بيان "تأخذ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما حدث اليوم أثناء الزيارة على محمل الجد، ونحن على تواصل مع السلطات المعنية"، مؤكدةً أنه من حق العائلات الفلسطينية أن تكمل زياراتها إلى أحبائها وإلى أبنائها المعتقلين في السجون الإسرائيلية بأمان ودون أي تدخل أثناء الزيارة".





س.ي



بنا 1410 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2017/12/25 - 18 : 05 PM