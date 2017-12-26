مدير التوثيق يعلن موعد الاختبارات للمتقدمين بطلب الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل المنامة في 25 ديسمبر/ بنا / أعلنت لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، عن تحديد موعد اختبارات المرحلة الأولى للمتقدمين بطلب الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل (الموثق الخاص)، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و 4 يناير القادم والذي سيعقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية في ضاحية السيف.



وقالت مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة السيدة لبنى الموسى، أن يوم الأربعاء (3 يناير) سيخصص لاختبار المتقدمين بطلب الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص للغة العربية، فيما سيُجرى اختبار أصحاب طلبات الترخيص لمزاولة أعمال توثيق المحررات باللغة الانجليزية يوم الخميس (4 يناير).



وأشارت الموسى إلى أن اللجنة ستقوم بفحص طلبات الترخيص وإعلان أصحاب الطلبات المستوفاة للشروط المقررة بمواعيد اجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية.



يذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أصدر قرار رقم (86) لسنة 2017 بتشكيل لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص وتحديد إجراءات عملها، على ان تتولى اللجنة إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة العربية، كما تقوم بإعداد البرنامج التدريبي المقرر.



وتبعاً للقرار فإنه يجوز للجنة بعد موافقة وزير العدل الاستعانة بذوي الخبرة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لإجراء الاختبارات والمقابلات للمتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة الانجليزية.



وستقوم اللجنة بعد الانتهاء من رصد درجات من اجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والبرنامج التدريبي بنجاح، بإعداد قائمة بأسماء الحاصلين على أعلى الدرجات وذلك وفقاً للعدد المعلن عنه للترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، على أن ترفع اللجنة القائمة المشار اليها لوزير العدل لاعتمادها وإعلان أسماء المقبولين، في حين سيُمنح المتقدمين ممن تم قبولهم بعد استيفاء الشروط المقررة رخصة مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص بعد سداد الرسوم المقررة، وتقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص.



ن.ع/س.ي



بنا 1438 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 109 اخر تحديث : 2017/12/25 - 55 : 05 PM