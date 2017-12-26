معالي رئيس الجمارك يبحث التعاون المشترك مع الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض المنامة في 25 ديسمبر / بنا / استقبل معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين من خلال تبسيط الإجراءات المقدمة في كافة المنافذ الجمركية، والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية والسياحية المختلفة لما له من أثر إيجابي على الصعيد الاقتصادي والسياحي لمملكة البحرين وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وأكد معالي رئيس الجمارك ، حرص شئون الجمارك على العمل مع كافة القطاعات والمؤسسات المحلية وتسخير الجهود والإمكانيات لتعزيز مكانة مملكة البحرين والارتقاء بها كوجهة سياحية استثمارية.



ن.ع/ع ع



بنا 1530 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2017/12/25 - 40 : 06 PM