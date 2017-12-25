مجلس الوزراء الكويتي يدين اطلاق الحوثيين صاروخا على الرياض الكويت في 25 ديسمبر / بنا / أدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة جريمة إطلاق صاروخ على جنوب مدينة الرياض السعودية يوم الثلاثاء الماضي من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف أمن واستقرار السعودية يبرهن على تجاهل تلك الجماعة الاستجابة إلى الجهود الدولية التي تسعى لإنهاء النزاع وإعادة الاستقرار في اليمن.



وأكد المجلس في جلسته اليوم الاثنين التي عقدت برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها ودعمها للاجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.



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بنا 1610 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2017/12/25 - 12 : 07 PM