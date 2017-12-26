وزارة الإسكان تعلن انتهاءها من توزيع شقق توبلي المنامة في 25 ديسمبر/ بنا / تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4,800 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة، أعلنت وزارة الإسكان انتهاءها من توزيع شقق مشروع توبلي الإسكاني على المواطنين المستحقين، وإنهاء إجراءات انتخاب اتحاد المنتفعين لكل عمارة سكنية بالمشروع.



وتابعت الوزارة انَّ إجراءات توزيع مشروع توبلي تمت بصورةٍ سلسة وسط استحسان المواطنين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين، بعد أن حرصت الوزارة على أن تتم عملية التوزيع على دفعاتٍ متتالية، وقامت بالتواصل مع المواطنين من أجل الحضور إلى الوزارة في الموعد المحدد وفق البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة لتوزيع 4800 وحدة سكنية بمختلف محافظات المملكة.



وأشارت إلى أن مشروع توبلي يعد أحد المشاريع الرئيسية التي تنفذها وزارة الإسكان في المحافظة الشمالية والمدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية المنبثقة من الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية وهو المظلة التي عملت من خلالها وزارة الإسكان على تخطيط تنفيذ المشاريع الاسكانية، مؤكدةً أن المشروع يمتاز بموقعه ونماذج بناء شققه السكنية التي تطابق أفضل المواصفات التي تناسب احتياجات الأسر البحرينية.



واكدت حرصها على الانتهاء من تنفيذ برنامج توزيع 4800 وحدة سكنية حسبما هو مخطط له وعلى الاستمرار بذات الوتيرة من الفاعلية والالتزام التي تم بها تنفيذ المرحلة السابقة، التي أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيعها، مجددةً تعهدها بالاستمرار في تكثيف الجهود في إطار رفع العرض من الوحدات السكنية في كل محافظات المملكة ومشاريع مدن البحرين الجديدة، من أجل طرح المزيد من التوزيعات المستقبلية للإيفاء بمعدلات الطلب الإسكاني خلال فترة زمنية قياسية وبالجودة المطلوبة.







ن.ع/س.ي



بنا 1657 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2017/12/25 - 02 : 08 PM