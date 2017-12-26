وزير شؤون الكهرباء والماء : وضع أنظمة واليات لربط أنظمة الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء الحكومية المنامة في 25 ديسمبر/ بنا / رفع سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله و لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باتخاذ الخطوة التاريخية لتبني نظام صافي العداد Net Metering.



واشاد بموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الآلية التنظيمية لربط انظمة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء الحكومية، وتكليف وزير شئون الكهرباء والماء بإصدار القرارات الوزارية والشروط والتفاصيل الفنية والهندسية التي تنظم هذه العملية بحيث يكون قرار وآلية التنفيذ نافذاً في مطلع عام 2018 .



واوضح أن الأنظمة والآليات التي سوف يتم إصدارها في هذا الشأن ستسمح بإنتاج وربط أنظمة الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء التابعة للحكومة، والاستفادة من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مع إمكانية تصدير أي فائض من الانتاج من الطاقة المتجددة إلى شبكة توزيع الكهرباء الرئيسية المنتشرة في جميع ارجاء البلاد وقياس ذلك عن طريق العدادات الذكية التي تسجل سريان الكهرباء في الاتجاهين، من شبكة توزيع الكهرباء الى المشترك وبالعكس، مقابل ترصيد صافي القياس باسم المنتج ليتم إجراء المقاصة بينها وبين وحدات الطاقة المستوردة في فواتير الاستهلاك اللاحقة.



واشار الوزير الى مساهمة هذه الآليات والانظمة في تحقيق بعد اقتصادي وصحي صديق للبيئة نتيجة لتنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مصادر إنتاج الطاقة، والذي سيساهم في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة من ضمنها الاعتماد على الطاقة المتجددة في مملكة البحرين بنسبة 5% من استهلاك الطاقة الكلي في البلاد بحلول عام 2025 على أن ترتفع هذه النسبة الى 10% بحلول عام 2035، والذي سوف يؤدي الى زيادة استدامة الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة حالياً.



وأضاف الوزير أن القرار الوزاري الذي سوف يصدره في هذا الشأن سيستعرض بشكل تفصيلي التزامات منتج الطاقة المتجددة بالاستفادة من تركيبات أنظمة الطاقة المتجددة، كما وستقوم هيئة الكهرباء والماء بترخيص الاستشاريين والمقاولين الكهربائيين المعتمدين لتركيب معدات الطاقة المتجددة والاعلان عنهم.





ن.ع/س.ي



بنا 1746 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2017/12/25 - 51 : 08 PM