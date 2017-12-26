مطالعات صحف مملكة البحرين المنامة في 26 ديسمبر / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة الدولية والمحلية كما تابعت الصحف لآخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية وافردت في عناوينها للموضوعات حديث الساعة.



وفيما يلي أبرز العناوين:



/ تفاصيل خطيرة في قضية «إغتيال القائد العام».. وتجنيد جندي عبر إغرائه بالمخدرات والمال والنساء

/ الإعدام والسجن 15 سنة لستة متهمين بالشروع في اغتيال القائد العام .. السجن 7 سنوات لسبعة آخرين وإسقاط الجنسية عن الجميع .. براءة 5 متهمين في القضية رغم إدانتهم في قضايا إرهابية أخرى .

/ نائب جلالة الملك ورئيس الوزراء يستعرضان الموضوعات المحلية والتطورات الإقليمية والدولية

/ رئيس الوزراء يؤكد ان العلاقات مع سلطنة عمان البلدين تشهد تطوراً مستمراً

/ مهرجان (البحرين تتسوق) يستهل فعاليات عام 2018 السياحية بحلة أكبر وأفضل

/ رئــيــس مــجــلـس الـنـواب: حــريصون على تعزيز العلاقات البرلمانية مع سلطنة عُمان

/ وزير الكهرباء يعلن: تنفيذ نظام Net Metering في مطلع عام 2018

/ رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس النواب: أحكام المحكمة العسكرية تجسد دولة القانون

/ المشير خليفة بن أحمد يستقبل الملحق العسكري الكويتي

/ البحرين تشهد رياحا قوية السرعة اليوم

/ أعياد الميلاد ورأس السنة تنعش حركة سوق المنامة

/ الشورى يقر غرامة ألف دينار عقوبة للتمديدات الكهربائية الخاطئة

/هيئة الكهرباء: 80% من المواطنين مخالفون .. ونهدف إلى الحد من الحوادث المميتة

/ وزارة الإسكان تعلن انتهاءها من توزيع شقق توبلي

/ جامعة البحرين تفوز بجائزة "التميز الأكاديمي" في الشرق الأوسط

/ رئيس الجمارك يبحث التعاون المشترك مع الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض

/ رئيس مجلس الشورى: نفخر بازدهار العلاقات البحرينية العمانية

/ وزير العدل يستقبل السفير الأمريكي الجديد

/ وزير الداخلية يبحث مع رئيس مجلس الشورى العُماني العلاقات الثنائية

/ البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في القدس واستئناف الحوار

/ نجاد يفتح النار على النظام الإيراني.. والقضاء يرد: مجنون

/ القوات السورية تتقدم في منطقة حدودية قرب إسرائيل

/ ستة قتلى في هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش في كابول

/ الفلسطينيون يعتبرون قرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس «عملا مخزيا»

/ توتر مع استئناف محاكمة صحفيي «جمهورييت» التركية المعارضة

/ الرئاسة التونسية: سلطات الإمارات لديها معلومات «جدية» عن اعتداء إرهابي

/ بوتين عقد اجتماعا مع مجلس الأمن الروسي حول سوريا

/ مقتل أكثر من 60 متمردا وجنديا مواليا للحكومة اليمنية في محافظة الحُديدة

/ المحكمة العامة بالسعودية تقرر عدم وجوب تغطية الوجه للنساء



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بنا 0444 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 146 اخر تحديث : 2017/12/26 - 48 : 07 AM