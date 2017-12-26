كوريا الشمالية تتحضر لإطلاق قمر صناعي سيول في 26 ديسمبر / بنا / كشفت مصادر صحفية كورية جنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي الى الفضاء، في الوقت الذي يحذر فيه مراقبون من ان البرنامج الفضائي للنظام في الشمال هو غطاء لاختبارات عسكرية.



ونقلت فرانس برس ما نسبته صحيفة "جونغانغ ايلبو" لمصدر في كوريا الجنوبية قوله "علمنا مؤخرا من خلال قنوات عديدة ان الشمال انهى العمل على قمر صناعي واطلق عليه اسم كوانغ ميونغ سونغ-5".



واضافت "خطتهم هي وضع قمر صناعي مجهز بكاميرات واجهزة اتصالات في المدار".



واطلقت بيونغ يانغ القمر الصناعي "كوانغ ميونغ سونغ-4" في فبراير عام 2016، وهو ما اعتبره معظم المراقبين الدوليين تجربة مقنّعة لصاروخ بالستي.



وقال ناطق باسم اركان الجيش الكوري الجنوبي انه "لا يوجد شيء خارج المألوف حاليا"، مضيفا ان سيول تراقب اي تصرف استفزازي "بما في ذلك التجارب على الصواريخ الطويلة المدى تحت ستار اطلاق اقمار صناعية".







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بنا 0456 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2017/12/26 - 01 : 08 AM