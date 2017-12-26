إصابة 39 شخصا في كوبا نتيجة انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان هافانا في 26 ديسمبر / بنا / أفادت وسائل إعلام رسمية في كوبا أمس أن 39 شخصا بينهم ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما أصيبوا بإصابات بالغة إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد.



ويقام مهرجان بارانداس الذي يعود لقرون مضت في مدينة ريميديوس بوسط البلاد يوم 24 ديسمبر كانون الأول من كل عام ويجذب آلاف الكوبيين وبعض السائحين.



ونقلت وكالة رويترز عن موقع كوباديبيت الإخباري التابع للحكومة على الانترنت "وقع حادث مؤسف يتعلق بالألعاب النارية الليلة الماضية في ريميديوس، وأن 20 شخصيا أصيبوا بجروح بالغة وأن بينهم حالات "خطيرة للغاية وبعضها أقل خطورة".



وأوضح الموقع أن كل الجرحى محليون على ما يبدو ولم يشر التقرير إلى إصابة أي سائحين.







ع ذ



بنا 0522 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2017/12/26 - 28 : 08 AM