بريطانيا تشير الى تكثيف نشاط السفن الروسية في مياهها الاقليمية لندن في 26 ديسمبر /بنا/ اعلنت وزارة الدفاع البريطانية الثلاثاء ان فرقاطة تابعة لسلاح البحرية واكبت سفينة حربية روسية كانت تقترب من المياه الاقليمية البريطانية.

وقال وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون "لن اتردد في الدفاع عن مياهنا الاقليمية ولن اسمح باي شكل من اشكال العدوان".



وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان ان الفرقاطة "اتش ام اس سانت البان" ارسلت الاحد الى موقع قريب من الفرقاطة الروسية الاميرال غورشكوف في بحر الشمال لمراقبة نشاطها في مناطق "مرتبطة بالمصلحة الوطنية"، وستعود الثلاثاء الى بورتسموث مرفأ رسوها.



واشارت الوزارة الى تكثيف في نشاط السفن الروسية التي تمر في المياه البريطانية.





خ.س



بنا 0622 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2017/12/26 - 36 : 09 AM