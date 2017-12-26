الولايات المتحدة تعتزم تخفيض حصتها المالية في ميزانية الأمم المتحدة العام المقبل نيويورك في 26 ديسمبر/ بنا / أعلنت البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنها ستجرى تخفيضات كبيرة في ميزانية المنظمة الأممية، في العام المالي2018-2019.

جاء ذلك في بيان أصدرته مندوبة واشنطن الدائمة، نيكي هيلي، حول الموضوع، اوردته وكالة انباء الاناضول اعتبرت فيه الاستقطاع "خطوة مهمة اتخذت على الطريق الصحيح بالنسبة للولايات المتحدة".



وأوضحت أنها ستواصل سعيها لإيجاد طرق لزيادة كفاءة الأمم المتحدة مع مراعاة حماية مصالح أمريكا".

وقالت هيلى إنّ "عدم الفعالية والنفقات المبالغ فيها للأمم المتحدة يعلمها الجميع، ولن ندعهم يتمتعون بكرم الشعب الأمريكي".



وأوضحت أن "ذلك الاقتطاع التاريخي للأمم المتحدة، بجانب العديد من الإجراءات الأخرى هدفها أن تكون المنظمة أكثر فعالية ومسؤولية".

وتدفع الولايات المتحدة حوالى 3.3 مليار دولار سنويًا ميزانية الأمم المتحدة.



و.ش



بنا 0711 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2017/12/26 - 21 : 10 AM