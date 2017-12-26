اعتداء على مسجد باستخدام مواد متفجرة جنوبي السويد ستوكهولم في 26 ديسمبر/ بنا / ذكرت وسائل اعلام سويدية ان مسجدا بأحد ضواحي المدينة تعرض لاعتداء من قبل مجهولين بإلقاء مواد متفجرة مما تسبب في خسائر كبيرة.

واوضحت ان المسجد الذي تعرض للهجوم يقع في بلدة "سافّل" جنوبي السويد وأدى إلى تهشم نوافذه.



وذكرت محطة "اس في تي" التلفزيونية السويدية الرسمية أنه جرى إلقاء مواد متفجرة من أحد النوافذ إلى داخل المسجد؛ الأمر الذي ألحق أضرارا بجدرانه.

وقال رئيس المركز الثقافي الاسلامي المشرف على المسجد في البلدة، عبدالحكيم أدان ان الاعتداء مروع وغير مبرر.



ورجحت الشرطة أن يكون الاعتداء في إطار جرائم الكراهية.



و.ش



بنا 0719 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2017/12/26 - 26 : 10 AM