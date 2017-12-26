سيئول: ترجيح اجراء كوريا الشمالية محادثات مع واشنطن في 2018 سيئول في 26 ديسمبر/ بنا / قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن من المحتمل أن تستكشف جارتها الشمالية إمكانية إجراء حوار مع الولايات المتحدة في عام 2018.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية بحسب "يونهاب" في توقعاتها لكوريا الشمالية في عام 2018 "إن كوريا الشمالية قد تستمر في تطوير قدراتها النووية والصاروخية بينما تبحث عن منفذ خارجي، وإنه في سياق البحث عن الاعتراف بوضعها كدولة تمتلك بحكم الأمر الواقع أسلحة نووية، فإنها سوف تستكشف إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.



واوضحت إن كوريا الشمالية من المحتمل أيضا أن تحاول التعامل مع كوريا الجنوبية من اجل إعادة العلاقات بين الكوريتين العام القادم.

وأضافت الوزارة إنها ستراقب عن كثب خطاب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الأول من يناير لمعرفة ما إذا كان سيشير إلى هذه الاحتمالات.



وأضافت إن كوريا الشمالية من المتوقع أن تضاعف جهودها لتحمل (تأثير العقوبات) من خلال تشديد الرقابة الاجتماعية وتعبئة شعبها من اجل بناء الاقتصاد".

وتوقعت بدء ظهور التداعيات الاقتصادية للعقوبات في عام 2018، مع آثار من بينها خفض حجم التجارة وتدفقات العملات الأجنبية، فضلا عن انخفاض الإنتاج .





و.ش



بنا 0748 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2017/12/26 - 00 : 11 AM