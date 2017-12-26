عواصف ثلجية تشل الحياة في كندا وانخفاض درجات الحرارة ما دون 30 تحت الصفر اوتاوا في 26 ديسمبر/ بنا / اجتاحت كندا عواصف ثلجية قوية ووصلت سرعة الرياح في بعض المقاطعات إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وقالت وزارة البيئة الكندية إن مقاطعات مانيتوبا وألبيرتا ونيوفاوندلاند ونوفاسكوتشيا شهدت صقيعا شديدا هو الأعلى منذ عام 1996 حيث وصلت درجات الحرارة إلى 30 درجة تحت الصفر.



واوضحت الوزارة ان الرياح الشديدة ادت إلى ترك عشرات الآلاف من المنازل بلا كهرباء مع وصول كثافة الثلوج إلى 30 سنتيمترا.

وأكد البيان أن مطار بيرسون الدولي في مدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو هو المطار الأكثر ازدحاما في كندا يعاني من تأخيرات وإلغاء للرحلات الجوية بسبب العواصف الثلجية التي تضرب البلاد في أعياد الميلاد.



وطلبت وزارة البيئة المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري حتى تتحسن الظروف الجوية ولاسيما على الطرق السريعة والممرات بسبب الثلوج الكثيفة.



و.ش



بنا 0823 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2017/12/26 - 55 : 11 AM