المجلس الأعلى للقضاء يصدر تعميما بشأن ندب الخبراء المنامة في 26 ديسمبر/بنا/ صدر عن رئيس إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالرحمن السيد المعلا أمس ، تعميم رقم 10 لسنة 2017 بشأن ندب الخبراء، استنادًا إلى الباب التاسع الخاص بالخبرة الوارد في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 وتعديلاته، وذلك انطلاقًا من المسؤولية التي تقع على عاتق السّلطة القضائيّة من أجل أفضل الممارسات القضائيّة فيما يتعلق بأمد التقاضي وسرعة الفصل والحسم في الدعاوى، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين من إهدار للوقت والجهد، وجاء في التعميم أنه:

أولاً: اللجوء إلى الخبرة يكون في الحالات الضروريّة التي تستلزمها طبيعة الدعوى، وبعد الفصل في المسائل القانونيّة الأوليّة التي يترتب عليها استيضاح مدى أهمية الاستعانة برأي الخبراء من عدمه، مع الإشارة إلى أنه بالإمكان الاستعانة بخبير لإبداء رأيه شفاهة في الجلسة من دون تقديم تقرير، وإنما يثبت رأيه في محضر الجلسة.



ثانيًا: الأخذ في الاعتبار ـ عند إصدار القاضي لحكمه بندب خبيرـ أن يأذن للخبير (أو الخصوم) بأن يتسلم نسخة من الأوراق المودعة ملف الدعوى متى ما قبل مهمته وأودع الأمانة، وذلك ما لم ير القاضي خلاف ذلك.



ثالثًا: إذا اتجهت المحكمة إلى إصدار حكمها بندب خبير تستظهر المحكمة أولًا: ما إذا كان هناك اتفاق بين الخصوم على اختيار خبير معين أو ثلاثة خبراء، أو على اختيار كل خصم خبيرًا معينًا على حِدة، وللمحكمة أن تأمر بإصدار تقرير مشترك أو ندب خبير ثالث، وتوجه المحكمة الخصوم في هذه الحالة إلى اعتماد نموذج الاتفاق المعَد لهذا الغرض لدى مكتب متابعة الخبراء بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.



رابعًا: الأخذ في الاعتبار في حالة عدم تأدية الخبير لمهمته الموكلة إليه أو تأخر في أدائها في الآجال والمواعيد المحددة في الحكم الصادر بتعيينه والمقررة قانونًا، لأسباب تتعلق بالخبير أو بأحد أطراف الدعوى، تطبيق نصوص المواد الخاصة بفرض الغرامات بما لا يخل بالجزاءات التأديبية.



خامسًا: إذا اتجهت المحكمة إلى اللجوء إلى جهة حكوميّة أو جهة غير حكوميّة لندب خبير يتبعها، يتم التنسيق في هذا الشأن مع المسجل العام ليتولى التواصل والمتابعة مع تلك الجهة.



سادسًا: على القاضي تقييم أداء الخبير وإبداء أي ملاحظات حول أعماله تودع الملف الإلكتروني للخبراء، طبقًا لنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول.



سابعًا: يلتزم القاضي باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بأعمال الخبرة، من تاريخ اعتماد تطبيقه بشكل رسمي، وموافاة مكتب متابعة الخبراء بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بجميع الأحكام الصادرة بندب الخبراء في بداية هذا العام القضائي.

وقال رئيس إدارة التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالرحمن السيد المعلا: "إن الأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي ليؤدي رسالته الجليلة على أكمل وجه من أجل تحقيق الحق والعدل في مملكة البحرين".





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0859 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 136 اخر تحديث : 2017/12/26 - 15 : 12 PM