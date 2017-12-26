المستشار عبدالله البوعينين يستقبل رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنامة في 26 ديسمبر /بنا/ استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مكتبه صباح اليوم الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد رحب سعادة المستشار عبدالله البوعينين برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بجهودها في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والدور البارز الذي يقوم به أعضاء مجلس المفوضين ومنتسبو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تعزيز هذه الحقوق وحمايتها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.



من جانبها شكرت الآنسة ماريا خوري سعادة المستشار عبدالله البوعينين لحفاوة الاستقبال ، مشيدة بما تحققه السلطة القضائية من إنجازات وبما تبذله من جهود في سبيل الارتقاء بالمنظومة القضائية في مملكة البحرين.





خ ب ف/خ.س



بنا 0900 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2017/12/26 - 08 : 12 PM