روسيا بدأت التأسيس لوجود دائم في قاعدتي طرطوس وحميمي موسكو في 26 ديسمبر /بنا/ نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو اليوم، ان روسيا بدأت التأسيس لوجود دائم لها في قاعدتيها الجويتين بسوريا في طرطوس وحميميم.

وقال شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع الروسية اليوم، ان رئيس الاركان صدق الأسبوع الماضي على هيكل وقوام كوادر القاعدتين الأساسيتين في طرطوس وحميميم.



كما صدق مجلس الاتحاد الروسي اليوم على قانون حول إبرام الاتفاقية مع سوريا بشأن توسيع القاعدة الروسية في ميناء حميميم السوري، وعلى اتفاقية توسيع نقطة الإسناد البحري الروسية في طرطوس، وجعلها قاعدة بحرية روسية على الساحل السوري.



وتتيح الاتفاقية لموسكو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والإمدادات إلى سوريا بما يخدم تنفيذ القوات الروسية مهامها هناك، كما تتيح دمشق بموجب الاتفاقية الحضور البحري الروسي بلا مقابل في المياه السورية واستخدام الأراضي والمياه المحيطة بمرفأ طرطوس وجملة من المواقع المتاخمة للمرفأ والتي حددها الجانبان وأضفيا على موقعها السرية.



وتجدر الإشارة إلى أنه تعمل في البحر الأبيض المتوسط مجموعة من سفن الأسطول البحري الحربي الروسي، تضم نحو 10 سفن وغواصات.



خ.س



بنا 0920 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2017/12/26 - 37 : 12 PM