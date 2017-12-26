وزير الصناعة والتجارة والسياحة يفتتح أعمال الملتقى الثاني للتجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت للمعلمين 2017 المنامة في 26 ديسمبر/ بنا / افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني النسخة الثانية من أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت للمعلمين 2017 الذي ينظمه المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تحت شعار "التجارة الإلكترونية..منصة بحرينية..لسوق عالمية"، وذلك بالتعاون وبدعم من شركتي بن هندي إنفورماتكس وآي ماشينز.

وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح الملتقى أكد الزياني على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بنشر الوعي المتعلق بقضايا التجارة الإلكترونية والاتجاه نحو تطبيقاتها المختلفة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومن أهمها مجال التعليم الإلكتروني الذي يعتبر من أبرز هذه التطبيقات التي تسهم في غرس المبادئ الأساسية للاستخدام السليم للتقنية الحديثة وتعريف الأجيال الناشئة بأفضل الحلول الآمنة المتوفرة على شبكة الإنترنت.



وأضاف الوزير: "إن التكنولوجيا الحديثة تلعب اليوم دورا رئيسيا في تنمية اقتصادات دول الشرق الأوسط لجعلها مؤهلة لريادة مسيرة الابتكار في مجال الخدمات الرقمية والبنى التحتية لتقنية المعلومات، حيث ترصد الدول والشركات المختصة ميزانيات ضخمة لتطويرها والنهوض بها، ومملكة البحرين جزء من هذا التطور بكل تأكيد، حيث ستنطلق منها أول "منطقة بنية تحتية" تابعة لشركة "أمازون لخدمات الإنترنت" في الشرق الأوسط مطلع عام 2019، والتي ترتكز على الحوسبة السحابية لإحداث هذا التحول التكنولوجي في المنطقة، كما ستساهم بدورها في تطوير الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص والنهوض بالتجارة الالكترونية على جميع المستويات، وفقًا لمبادئ الاستدامة التي تشكل جوهر رؤية البحرين الاقتصادية 2030".

وأشار في هذا السياق إلى أن مملكة البحرين حققت مراكز متقدمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الاستخدام الفردي، حسب تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لمنتدى الاقتصادي العالمي 2016، كما من المتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي إلى 20 مليار دولار أمريكي في عام 2020 وفقاً لآخر تقديرات السوق التي أصدرتها شركة "إيه. تي. كيرني" للاستشارات الإدارية. كما أحرزت المملكة أيضاَ مرتبة متقدمة في مجال الأمن السيبراني حيث أدرجت في فئة "مرحلة النضج" وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2017 والذي نشره الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخراً، ومن هذا المنطلق فقد تم التوجه نحو تمكين المواطن رقمياً بدءاً من الطلبة والهيئات التعليمية والذين هم حجر الأساس لبناء مجتمع رقمي قائم على الاقتصاد المعرفي.



وبعد الجلسة الافتتاحية انطلقت ورشة العمل التدريبية الأولى التي كانت بقيادة السيد جمال الدين مجدي جمال مدير الحلول التكنولوجية بشركة مايكروسوفت الخليج وعُمان والتي طرحت موضوع "الحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت"، من ناحية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت واستخدام إعدادات الخصوصية اللازمة للحماية من المخاطر المحدقة بالشبكة وتدريب المعلمين على استخدام الحلول الإلكترونية التي تقدمها شركة مايكروسوفت في هذا المجال.



وتناولت ورشة العمل التدريبية الثانية موضوع "تقنيات التسوق الآمن وأفضل وسائل الحماية على أجهزة Android" والتي تحدث فيها السيد محمد زهير غرايبة رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة للمؤسسات (B2B) في سامسونج الخليج للإلكترونيات، ليوضح كيفية تطبيق أفضل الحلول التقنية المستخدمة على أجهزة الأندرويد وهي مساحة عمل Knox التي تعتمد على أساس الحوسبة السحابية وتمكن المستخدم من إدارة وتطوير أعمال التجارة الإلكترونية.



واختتم الملتقى السيد عماد حسّان سنَو المدير العام لشركة آي ماشينز بورشة العمل التدريبية الثالثة تحت عنوان " التحكم بأجهزة Apple في التعليم الإلكتروني"، ليلقي الضوء على أهمية التقنيات الحديثة والإعدادات التي توفرها الشركة وطرق توظيف استخدام الـ Apple TV وiPad في الصفوف التعليمية والإشارة إلى أبرز التطبيقات المتوفرة وكيفية تدريب المعلمين لجعل الوسائل التعليمية أكثر تفاعلاً مع الطلبة.



والجدير ذكره أن المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال احتضن الملتقى هذا العام، والمركز مهيئ ببنية أساسية حاسوبية متقدمة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويوفر جميع وسائل التعليم والتدريب للمدربين في المجالات المرتبطة ببناء القدرات على استخدام التقنيات الحديثة.







ل.ب/خ.س



بنا 0941 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 134 اخر تحديث : 2017/12/26 - 45 : 12 PM