تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتخصيص وتسليم 4,800 وحدة سكنية .. الحيدان: "الإسكان" تبدأ في توزيع وحدات "الحجيات" المنامة في 26 ديسمبر/ بنا / تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4,800 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة، قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد عبدالرحمن الحيدان إن وزارة الإسكان بدأت صباح اليوم بتوزيع وحدات مشروع الحجيات الإسكاني على المواطنين المستحقين.

واوضح أن عملية توزيع وحدات المشروع ستسمر على دفعات متتالية لحين الانتهاء من توزيع كافة الوحدات السكنية على المستحقين، مشيرًا إلى أن الموظفين المختصين بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قاموا بتزويد المواطنين بالإرشادات القانونية والفنية التي تحدد أبرز البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها كمسألة تنظيم إجراء التعديلات الداخلية والخارجية على الوحدات، ذلك من أجل المحافظة على سلامة وجودة الوحدة السكنية.



وقال د. خالد الحيدان إن مشروع الحجيات يعد أحد المشاريع الرئيسية التي تنفذ بالمحافظة الجنوبية والمدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن توالي توزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج.



وأكد الوكيل المساعد أن الوزارة ستستمر خلال الأيام القادمة بتوزيع باقي المشاريع المدرجة ضمن برنامج تخصيص وتسليم الـ 4,800 وحدة سكنية، والذي يشمل جميع محافظات المملكة.







ل.ب/و.ش



بنا 0952 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2017/12/26 - 58 : 12 PM