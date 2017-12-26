ميرزا يطلع النائب الكوهجي على المستجدات في مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة المنامة في 26 ديسمبر/ بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب، وذلك لاستعراض عدد من المواضيع المرتبطة بالكهرباء والماء والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين بالمملكة من خلال هيئة الكهرباء والماء.



ورحب الوزير ميرزا بالنائب مشيداً بالجهود المخلصة التي يقوم بها السادة النواب في طرح ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة المواطن وبالتعاون المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة.



وقام الوزير باطلاع النائب الكوهجي على مشاريع هيئة الكهرباء والماء في المرحلة القادمة، وكذلك آخر المستجدات في مشاريع الطاقة المتجددة والخطوات التي اتخذتها لتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية والعمل على زيادة كفاءة الطاقة.



وقدم الوزير عرضاً مرئياً عن خطط وبرامج وحدة الطاقة المستدامة في مجال تشجيع المبادرات لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت والأماكن العامة، والخطوات التي تعزز ثقافة الترشيد والمبادرة باستخدام الطاقة الشمسية في جزء من الاستهلاك اليومي للكهرباء بالمنازل والمباني بأنواعها.



بدوره أشاد النائب عيسى الكوهجي بجهود الوزير والمسئولين في العمل على تحسين جودة الخدمات، مؤكداً على أن تعزيز سبل التواصل واللقاءات المتواصلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية سيثمر عنها تحقيق العديد من الجوانب التطويرية التي يطمح ويتطلع إليها المواطن البحريني، معرباً عن شكره وتقديره للتعاون المستمر الذي يحظى به السادة اعضاء المجلس النيابي من كبار المسئولين.



وحضر اللقاء الدكتور عبدالمجيد حبيب عبدالكريم مستشار وحدة الطاقة المستدامة.





ل.ب/و.ش



بنا 1019 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2017/12/26 - 23 : 01 PM