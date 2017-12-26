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وزير الداخلية يستقبل السفير السوداني الجديد لدى المملكة
2017/12/26 - 24 : 01 PM
المنامة في 26 ديسمبر/بنا/ استقبل وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، صباح اليوم، إبراهيم محمد الحسن سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى المملكة، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده في المملكة.

ورحب معالي الوزير بالسفير السوداني الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، مشيدًا معاليه بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبمستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية.

أ.ا.ش/و.ش

بنا 1020 جمت 26/12/2017


عدد القراءات : 104         اخر تحديث : 2017/12/26 - 26 : 01 PM
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