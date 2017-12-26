باعتباره مستقبل استدامة للملف الإسكاني ...وكيل الإسكان : نسعى إلى التَّوسع في "مزايا " وتطوير مخرجاته المنامة في 26 ديسمبر / بنا / أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي " مزايا " يحظى بإقبال ملحوظ من قِبل المواطنين، لاسيَّما بعد عقد الوزارة حلقات تثقيفية واطلاع المواطنين على ماهية البرنامج من خلال الرد بشكلٍ مباشر حول استفساراتهم، ومن خلال المعرض المصحوب للحلقات المنظمة والذي شهد حضور كافة البنوك المشاركة بالبرنامج وشركات التطوير العقاري.



وتابع وكيل الإسكان أنَّ الوزارة تعمل على تطوير البرنامج بدراسة تعديل معاييره بما يتوافق واحتياجات المواطنين، كتقليص الحد الأدنى للراتب بقبول الطلبات للرواتب من 400 دينار وصولاً لـ 1200 دينار.



ونوه الشيخ عبدالله بن أحمد إلى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لبرنامج مزايا باعتباره مستقبل استدامة الملف الإسكاني، وتوجيهاتها المستمرة بشأن العمل على تطوير البرنامج ومخرجاته ليحتل هذا البرنامج مقدمة اختيارات المواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة.



وقال إن الوزارة عملت على التنسيق مع بعض الوزارات كوزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الدفاع لاستقبال عددًا من منتسبيها من ذوي الطلبات الإسكانية والمستوفين لمعايير وشروط برنامج "مزايا" للسكن الاجتماعي والمؤهلين للاستفادة منه، وذلك في إطار تعاون وزارة الإسكان مع مختلف وزارات وهيئات الدَّولة لتعريف موظفيها من ذوي الطلبات الإسكانية بامتيازات البرنامج، والفرص التي يوفرها للمواطنين بهدف تقديم صورة أكثر وضوحًا حول فرص الاستفادة من برنامج مزايا لأكبر شريحة من المجتمع، سواء على صعيد التمويل أو اختيار الوحدات السكنية من القطاع الخاص.



وأضاف الوكيل أن فكرة تنظيم هذا الحدث تبلورت بعد النَّجاح الكبير الذي حصده برنامج مزايا منذ انطلاق مرحلته التجريبية عام 2013 وحتى اليوم، والذي شهد تأهيل ما يقارب 7,000 مواطن من بينهم 2500 مواطن تمَّ فعليًا الانتهاء من كافة إجراءات تسليم الوحدة يعد الدافع الحقيقي للمضي قدمًا في تسليط الضوء على نتائجه ومميزاته أمام المواطنين، باعتباره مستقبل استدامة الملف الإسكاني، وتوجيهاتها المستمرة بشأن العمل على تطوير البرنامج ومخرجاته ليحتل هذا البرنامج مقدمة اختيارات المواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة.



الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان تنظم معرضاً أسبوعياً حول "مزايا" يوم الخميس من كل أسبوع بمقر وزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية، وذلك في إطار الحملة التثقيفية التي تقودها لتعريف المواطنين بالامتيازات التي يقدمها برنامج مزايا، والفرص التي يوفرها للمواطنين لا سيَّما حديثي الزواج للحصول على خدمة إسكانية فورية تمنحهم امتياز اختيار الوحدة السكنية التي تناسب احتياجاتهم، من حيث الحجم والتصميم والموقع، وكل ذلك وفق إجراءات مبسطة تستغرق فترات زمنية قصيرة للغاية.







خ ب ف/ع ذ



بنا 1050 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2017/12/26 - 55 : 01 PM