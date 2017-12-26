وزيرا الخارجية المصري والاثيوبي يبحثان ملف سد النهضة القاهرة في 26 ديسمبر/بنا/ بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في أديس أبابا اليوم مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح له، إن شكري أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.



وأوضح أن وزير الخارجية المصري اقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يُشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في "البنك الدولي"، نظرًا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرًا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وحرصها على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، ووعد بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة .



خ.أ



بنا 1320 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2017/12/26 - 39 : 04 PM