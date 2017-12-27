أشاد بدور المرأة البحرينية..وكيل التربية للموارد يكرم مهندسة من معهد البحرين للتدريب المنامة في 26 ديسمبر/ بنا / قام الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات بتكريم المهندسة زهرة حسن هلال، الموظفة بمعهد البحرين للتدريب، وذلك ضمن قائمة المهندسات العاملات بالوزارة، واللاتي تم تكريمهن بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، حيث أثنى وكيل الوزارة على الجهود التي تبذلها المهندسة في خدمة الوزارة من خلال القطاع الذي تعمل فيه، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المرأة البحرينية العاملة في قطاعات التربية والتعليم المختلفة بكفاءة واقتدار.

حضر التكريم الدكتورة سماح العجاوي القائم بأعمال مدير معهد البحرين للتدريب.





ل.ب/خ.أ



بنا 1322 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2017/12/26 - 34 : 10 PM