خلال ترأس سموه للاجتماع الأمني الأسبوعي..سمو محافظ الجنوبية يشيد بدور الجهات الأمنية خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية المنامة في 26 ديسمبر/ بنا / أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية على حرص المحافظة في ترسيخ وتدعيم ركائز الأمن والسلامة في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك عبر التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص في وضع الخطط، والاحترازات الكفيلة بضمان عدم وجود ما يعكر الأجواء الأمنية من مخالفات أو تجاوزات خارجة عن النظام العام، مشيداً في ذات الوقت بالاستعدادات والجاهزية العالية التي تتمتع بها كافة الجهات الأمنية للتعامل والتكيف مع مختلف الظروف والمناسبات والتي ظهرت خلال فترة الاحتفالات الوطنية التي شهدتها المحافظة، جاء ذلك خلال ترأس سموه للاجتماع الأمني الذي عقد في مبنى المحافظة الجنوبية.

وقد بحث سمو محافظ المحافظة الجنوبية عددا من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بإحصائيات الوقائع والمخالفات والآلية الفاعلة للحد من تكرارها والقضاء عليها في المستقبل، كما بحث سموه مع الحضور الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بالنظام العام والحركة المرورية تزامناً مع دخول السنة الميلادية الجديدة وتكثيف تلك الإجراءات في مناطق البر، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية لتوعية المخيمين ومرتادي البر بإجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الوقائية لتفادي وقوع الحرائق من خلال الحملات التوعوية، عبر المنشورات والمطويات والزيارات الميدانية للمخيمين مشدداً على أهمية إدراك المخيمين ومرتادي البر باشتراطات الأمن والسلامة لتجنب حدوث أي مكروه لا قدر الله والخروج بموسم ناجح.





ن.ع/خ.أ



بنا 1348 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2017/12/26 - 57 : 04 PM