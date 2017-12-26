مجلس الدولة في ليبيا يقر مشروع قانون الاستفتاء طرابلس 26 ديسمبر /بنا/ صوت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على إقرار مشروع "قانون الاستفتاء" على مشروع الدستور الليبي وفقًا للمادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي المُوقّع بالصخيرات عام 2015م.





وقال مسؤول اعلامي ليبي إن "المجلس أقر المشروع مع الأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء بالخصوص".



جاء ذلك ضمن الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس التي عُقِدت صباح اليوم الثلاثاء بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس بحضور 94 عضواً، كما ناقش أعضاء المجلس في جلسة اليوم أيضاً إمكانية تشكيل اللجنة المعنية بتعيين المناصب السيادية للعمل مع اللجنة المناظرة في مجلس النواب وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، وإصدار موقف بشأن ضرورة المحافظة على أموال مصرف ليبيا المركزي بنغازي.







خ.أ



بنا 1406 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2017/12/26 - 50 : 05 PM